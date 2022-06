La Chalosse : le goût des autres

Comme tous les jours de l'année, le bar de Marcelle Destouesse est l'endroit où la journée débute. Elle a le regard malicieux et l'humour qui va avec. Depuis 52 ans, Marcelle s'occupe de ses clients dans ce bar qu'elle a fait construire. Ce sont des clients qu'elle a vu grandir et qui sont devenus un peu plus que ça. Toute sa vie, elle a servi ses clients, jamais de vacances ou de jours de repos.