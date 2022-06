La commune de Cavignac a transformé le leg en vin

Ici, trois salariés municipaux produisent 12 000 à 15 000 bouteilles par an, du Bordeaux, dont les habitants sont fiers. A 5,50 euros la bouteille, l'objectif de la commune n'est pas de remplir les caisses. "Le but c'est de conserver le patrimoine naturel de la commune", explique le maire, Guillaume Charrier. C'est aussi de rassembler les habitants et les commerçants avec les nouvelles étiquettes en l'honneur de la libraire, l'épicière et la fleuriste, les trois plus anciens commerces de Cavignac. La mairie espère multiplier la production par trois, et rêve même d'exporter partout dans l'Hexagone.