La commune de Lamanon hérite d'1,5 millions d'euros dans les Bouches-du-Rhône

Dans son testament, la généreuse donatrice a laissé quelques directives. La somme doit servir à des actions sociales en faveur des personnes âgées. Mais elle doit surtout servir à rénover et à entretenir un site sur les hauteurs du village, fermé depuis quatre ans à cause du risque d'éboulement et dans lequel la défunte aimait se promener. Le reste de la donation devrait servir à financer la construction d'une école maternelle. Si d'ordinaire, l'argent ne tombe pas du ciel, il y a visiblement quelques exceptions.