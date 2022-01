La Corse au féminin : Carla, officier de marine

À tout juste 26 ans, Carla Maisani prend ses nouvelles fonctions sur le pont du Paglia Obra comme commissaire de bord. Une des plus jeunes à ce poste. Les femmes sont encore minoritaires, mais les choses évoluent. "Je suis fière de travailler dans un milieu qui me plaît et où la femme est payée avec exactement le même salaire qu'un homme", témoigne-t-elle.