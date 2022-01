La Corse au féminin : elles chantent l'Île de Beauté

Elles chantent une espérance pour leur terre et rendent hommage aux grandes figures féminines de Corse. Des voix qui résonnent aux quatre coins de l'île. Elisabeth Volpei-Parigi, Maryline Girard-Pietrucci, et Laure Degiovanni, trois femmes et trois générations au service de la transmission et de la polyphonie. Institutrices et professeurs de chants, c'est dans un centre culturel que nous les retrouvons.