"C'est une pollution" : la Corse, première région à dire "non" à la pub

Si huit Corses sur dix ne souhaitent plus de publicités dans leurs boîtes aux lettres, certains consommateurs restent très attachés à cette forme de communication : "Moi, je fais partie de ce "Oui-pub", parce que je tiens à mes petits prospectus et à les regarder. Il n'y a pas que moi" ; "Moi, j'aime bien. Et quand on n'en met pas, ça m'énerve", assurent des riverains. Comment se procurer cette étiquette "Oui-pub" ? En principe, elle a été distribuée par La Poste mais il est tout à fait possible de la confectionner par ses propres moyens.