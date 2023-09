VIDÉO - La Côte de Beauté : cap sur l'Estuaire de la Gironde, ce Versailles de la mer

Il a survécu aux tempêtes les plus violentes et au ravage du temps, presque imperceptible sur sa roche immaculée. Cordouan, plus vieil phare de France encore en activité, veille depuis 400 ans sur l'estuaire de la Gironde. On doit embarquer dans un bateau amphibie, tout-terrain, car à l'approche du phare, il faut encore franchir des bancs de sable.

Pas de quoi décourager les visiteurs qui n'attendent qu'une chose : monter les marches. Avec 68 m de hauteur et 301 marches, l'ascension du phare est sportive. "C'est un peu raide mais avec un peu de courage, je vais arriver jusqu'en haut", s'enthousiasme une touriste dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.