La délicate récolte de la fleur d’oranger

C'est une petite fleur blanche qui embaume la campagne au mois de mai. Dominique Khan récolte les fleurs d'oranger de ces bigaradiers plantés par ses aïeux. Il est fier de perpétuer une tradition familiale. Il y a aujourd'hui une cinquantaine de propriétaires récoltant à Vallauris. Chaque année, entre six et sept tonnes de fleurs d'oranger sont récoltées puis distillées. "De la distillation, il ressort l'huile essentielle et l'eau de fleur d'oranger. Elle est très demandée notre eau", confie Renée Pugi.