La difficile cohabitation entre les néo-ruraux et les locaux

Yvan Jarnias ne peut plus exploiter ces terres qu'il louait. Un nouveau propriétaire venu de Marseille est installé dans cette immense bâtisse et a décidé de l'expulser l'an dernier. Les deux hommes ne s'adressent plus la parole et l'affaire est désormais devant le tribunal. Buis-les-Baronnes, charmante commune de la Drôme provençale, 2 200 habitants l'année et un maire éberlué par des courriers envoyés par des nouveaux administrés. Dans celui-ci, une nouvelle résidente se plaint d'avoir chuté à cause d'une racine platane sur la place du village. Et certaines demandes le font vraiment sourire.