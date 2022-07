La dune du Pilat à nouveau ouverte au public

"On voit vraiment la différence entre l'endroit qui est encore tout vert, et l'endroit qui est complètement calciné. C'est un peu choquant et un peu émouvant à la fois", explique un vacancier. Dans les massifs, certaines routes restent impossibles à emprunter. La seule option pour accéder à la dune est de voyager dans des bus mis en place par la ville.