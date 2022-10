VIDÉO - La dune du Pilat rétrécit (beaucoup) et se déplace

Arrivé au pied de la dune du Pilat, la diminution est à peine perceptible à première vue : 1,80 mètre de moins sur plus de 100 mètres de haut. "À première vue, ça n'a pas trop évolué, mais je pense que d'en haut ça doit vite changer", réagit un homme.

Cette baisse n'a rien d’étonnant, alors que depuis 2017, le point culminant n’a cessé de descendre : 102,40 mètres actuellement contre 110,50 mètres à l’époque. Une évolution que les promeneurs les plus assidus ont bien remarquée. "Elle a surement bougé, mais de combien ? Je ne sais pas. Elle doit faire plus de 100 mètres de haut, je pense", estime un homme. Un autre abonde : "Elle a l'air beaucoup moins impressionnante que d'habitude". "On sent les picotements du sable, donc on sent que ça bouge", confirme une dame.