La fête du jasmin parfume les rues de Grasse

Le temps d'une soirée, la ville du parfum s'enivre de l'odeur du jasmin et ce sont les pompiers qui arrosent la foule. "Ça sent bon. Ça sent extrêmement bon. C'est parfumé. En plus, c'est très joli. Avec les lumières et la couleur, c'est vraiment une chose", confie une dame. La fête du jasmin a rassemblé plus de 25 000 personnes. Grasse donne déjà rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle fête toute en fleur et en parfum.