La foire de Lyon retrouve ses camelots

Le plaisir de se laisser séduire et de se faire hypnotiser. Pour les camelots comme Rolland, plus qu'un métier, la vente est un art qui ne s'apprend pas à l'école. "Je me fais aimer des clients et après je reviens au prix et au produit", explique-t-il. "Moi, j'aime bien faire rire les gens. Faire un peu d'humour surtout dans ces périodes un peu moroses", confie un autre vendeur. "Ça fait plaisir de les revoir parce qu'ils nous ont manqué quand même", confie un autre visiteur. C'est l'édition des retrouvailles avec les camelots. Ils seront présents à la foire de Lyon jusqu'au 28 mars.