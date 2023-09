VIDÉO - La glace Plombières, un parfum ancien qui a failli disparaître

Les ingrédients sont simples, mais ce dessert a un super-pouvoir : la nostalgie. Avec ses fruits confits et son alcool de cerise, la glace Plombières est un parfum désuet et un retour à l'enfance. Un groupe de passionnés a relancé une production artisanale en respectant la recette de 1858. À cette époque, Napoléon III aimait venir à Plombières-les-Bains (Vosges). On lui servit un délice qui, souvent, est le fruit d'une erreur. Le cuisinier avait raté sa crème anglaise, il l'arrose alors de kirsch.