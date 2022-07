La goumandise sur les rails

Prochain arrêt : Mornac-sur-Seudre. Cet ancien port de pêche est l’un des plus beaux villages de l’Hexagone. Les ruelles sont fleuries et les échoppes colorées. Mais c’est un feu sur le bord d'une route qui attire l'équipe. On appelle cela une éclade. C’est la spécialité du coin. La petite Victorine, elle est aussi fascinée. Le problème, c’est qu’elle n’aime pas les moules.