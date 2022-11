La lauze, trésor de la Dordogne

Thierry Chapoulie est un lauzier. C'est en pierre qu'il fabrique ces toitures. Artisan et acrobate sur un échafaudage en bois pas très large. Il vaut mieux ne pas avoir le vertige. Son but est de façonner des pierres solides pour des toits capables de résister au temps, jusqu'à 150 ou 200 ans. Son fils Florian travaille à ses côtés. Il s'en est mis des coups sur les doigts en six ans de pratique, mais il a acquis en famille l'amour du métier.