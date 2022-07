La Loire à Vélo : voyage dans le temps

Pour notre étape du jour, nous allons rouler sur les pas des rois et des reines de l'Hexagone. C'est ici qu'ils ont bâti leur plus prestigieux château. Chambord, bien sûr, dont l'histoire est liée à Saint-Dyé, charmant petit port de Loire. Une famille le découvre à vélo, pour le plus grand plaisir d'Oscar.