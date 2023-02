VIDÉO - La Lozère comme vous ne l'avez jamais vue

Il nous emmène à 200 mètres au-dessus du petit village des Douze, sur un sentier rempli de souvenirs. Au sommet, il y a un cimetière. On ne peut s'y rendre qu'à pied, c'est le plus inaccessible du pays. C'est un lieu hors du commun que l'on trouve que si l'on arpente les toits de la Lozère. Mais d'autres surprises nous attendent bien plus bas, dans les profondeurs.