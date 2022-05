"La lucarne d’Évry" : le défi foot s’exporte dans l’Hexagone

C'est de cet engouement qu'est né l'idée d'une tournée. "On a reçu tout le monde ici, les gens du sud, du nord. On va aller vers eux maintenant, c'est à nous d'aller vers eux", nous a fait savoir Souli, membre de l'association "Lucarne d’Évry". Ils sont sept à organiser le projet. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.