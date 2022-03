La lutte des arboriculteurs contre le gel dans la Drôme

Ils ont lutté de toutes leurs forces dans la nuit noire. Une infatigable course pour sauver les jeunes bourgeons qui viennent à peine de naître sur les abricotiers. Jean-Philippe Blanc, 34 ans, surveille la température de ses vergers depuis deux heures du matin la boule au ventre. "À partir du moment où les fleurs sont ouvertes, si on atteint moins trois degrés, suivant les variétés, on peut avoir de grosses pertes, voir tout perdre", explique l'arboriculteur. A cinq heures, le thermomètre vient de rechuter par endroits à moins de six degrés. Dans une parcelle voisine, un bruit d'hélicoptère brise le silence. Ce sont les éoliennes anti-gels qui tournent à plein régime.