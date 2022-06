La Matheysine, le joyau méconnu des Alpes

Pendant trois siècles, on y a puisé l'ocre, l'un des anthracites les plus purs au monde. La Matheysine, vaste plateau aux confins de l'Isère et des Hautes-Alpes, n'extrait plus les trésors de ses entrailles, mais dévoile d'autres pépites. Des lacs au reflet émeraude, des phares de calcaire et des pierres aux pouvoirs magiques.