VIDÉO - Une mozzarella avec l'accent alsacien

Sur la "pizza des anges", le jambon vient bien de Parme, mais la mozzarella n'est pas italienne. Elle est alsacienne. "Le local avant tout. On l'a goûtée et on a dit ok", déclare le pizzaïolo Adrien Faby. Qui dit mozzarella, dit bufflonne. Il y a quatre ans, Michaël a eu le coup de foudre pour ces animaux. Les bufflonnes sont des bovins asiatiques arrivés en Italie il y a plus de 1 000 ans. Des animaux très rustiques.