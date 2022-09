La nostalgie fait recette

Comment faisait-on du beurre autrefois ? Avec un peu de crème fraîche, une baratte à beurre, beaucoup de patience et parfois un peu d'aide. Et 20 minutes plus tard, nous avons le résultat : un beurre plus savoureux avec un vrai goût. Un goût d'autrefois qui attire de plus en plus de visiteurs, jusqu'à 20 000 par an.