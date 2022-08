La pêche à pied en Bretagne

Un peu plus loin, Matthieu est en train de pêcher le couteau. Mais la première tentative n'est pas fructueuse. À force de persévérance, enfin le voilà. De quoi rendre jalouse une famille pour qui, plus les minutes passent, plus les échecs s'accumulent. Il faut revoir ses plans. Le repas gargantuesque imaginé grâce à la pêche du jour s'éloigne peu à peu. Pour éviter de faire un régime forcé, certains ont trouvé une solution qui n'est pas vraiment académique.