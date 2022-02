La pelote, la passion des Basques

Les plus concentrés sont les spectateurs du fond. "On ne peut pas regarder une partie sans pari", lance l'un d'eux. La preuve que notre culture basque est bien vivante. Ici, le sport national s'apprend dès le plus jeune âge. À Socoa, le fronton a l'une des plus belles vues sur la baie. Jules, huit ans, et ses copains, ne sont pas venus admirer le panorama. Après une partie de pala, voici la Cesta Punta. De jeunes pelotari, comme on les appelle, ne changeraient ni de région, ni de sport.