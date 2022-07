La place Stanislas sublimée pendant les nuits d'été à Nancy

Cela fait quinze ans que ces projections rythment les soirées d'été de la place Stanislas. Le spectacle a bien évolué : d'un récit très historique au début vers une forme plus graphique aujourd'hui. Mais pour les Nancéiens, le rendez-vous reste incontournable. "J'ai bien aimé les différences de couleurs", "Ça parle moins, il n'y a pas de parole et pourtant, c'est super bien" ; "On se disait que c'est toujours la même chose. Mais celui-là, c'est moderne, c'est bien et ça donne envie de danser", lance une dame.