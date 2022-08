La récolte des prunes en avance de trois semaines

Pour savoir si c’est le moment de récolter, il y a une technique toute simple : le taux de sucre est bon. C’est le tout début de saison de ce fruit qui donnera le pruneau. Cette famille cultive des prunes depuis trois générations, comme dans ce verger en bio. Cette année est très particulière. Le gel et les conditions climatiques difficiles ne permettront de récolter que la moitié d’une année normale. La récolte a commencé avec dix jours d’avance, et à cause de la sécheresse, elle va devoir être très surveillée.