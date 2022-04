La rhubarbe, reine du printemps

Avec sa robe au reflet rose et son goût acidulé, c'est la reine du printemps. Vendu 3,80 euros le kilo, un légume tige bon marché qui réveille les papilles et donne de la vitalité. Considérée autrefois comme un légume de grand-mère, la rhubarbe est aujourd'hui plébiscitée par les plus grands chefs et les clients viennent parfois de loin pour s'en procurer.