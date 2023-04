VIDÉO - La saison des morilles a démarré, dépêchez-vous pour les ramasser

Sans les ramasser, il vous sera compliqué de trouver des morilles dans le commerce. Sur les marchés, il faut aussi avoir l’œil sur les vitrines des bouchers. Elles sont vendues en petite quantité, au même prix que les truffes, très chères. Le prix s’explique par le fait que l’"on a très peu de cueilleurs, et la plupart du temps, le cueilleur va les garder pour lui", selon Fabrice Moureaux, marchand de champignons déshydratés. Mais le coût ne freine pas certains consommateurs. Les morilles se conservent bien dans le temps, six mois fraîches, et plus de deux ans quand elles sont sèches.