La salicorne, la saveur iodée de la baie de Somme

C’est aussi un plaisir de cuisiner la salicorne. Pour cela, on retrouve Renée Michon juste après son marché. La salicorne est pleine de nutriments. Elle se mange aussi bien crue que cuite. Pour le plat, elle accompagne un tournedos. Avec de la crème et de l’ail, elle fait un plat délicieux à déguster ensemble. C’est un plat entre terre et mer, un concentré de saveurs.