La seconde vie du bois brûlé à Landiras

Comme l'écorce ne peut pas être exploitée pour l'instant, cette scierie achète le bois brûlé 15 à 20% moins cher. "Les clients qui nous prennent d'habitude l'écorce ne vont pas en vouloir et c'est normal. Donc on va la séparer et trouver une autre filière ... pour quand même lui trouver une porte de sortie", explique Jean-François Labrousse, gérant de la scierie Labrousse. Les arbres les plus abîmés seront utilisés pour faire du bois d'énergie ou transformés en papiers.