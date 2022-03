La seule poissonnerie de Guipavas sauvée des eaux grâce à SOS Villages

Tcheine Ahmed était poissonnier en grande surface. Quand il a vu le reportage SOS Villages sur la vente de cette poissonnerie, il n’a pas pu résister. "Quand j’ai vu ce reportage, je me suis dit qu’il y a une affaire qui est là. Ici, on est vraiment en contact avec le client. C’est quelque chose qui me plaît beaucoup", confie-t-il. Pour les habitants de Guipavas, il était impensable de voir la seule poissonnerie du bourg disparaître.