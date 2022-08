La spectaculaire passerelle du village de Hautpoul

Le parcours offre une vue sur les premiers reliefs de la montagne Noire. Une fois au sommet, les visiteurs découvrent leur récompense des ruelles vielles de 800 ans, et les ruines pittoresques du château. Le village accueille désormais de nombreux artisans. Philippe Raymond, marqueteur à Hautpoul, y trouve son inspiration depuis 20 ans. Grâce à la passerelle entièrement gratuite, de nombreux touristes découvrent Hautpoul chaque été. Pour les plus courageux, il est aussi possible de venir en via ferrata.