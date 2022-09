La tradition des fêtes de vendanges

Cette fête est aussi l'occasion pour les habitants de Sainte-Maxime de retrouver leurs proches et leurs racines : "C'était un petit village avant. Mon grand-père avait quatre hectares de vignes. Il faisait du vin" ; "On a besoin de reformer le cercle et de se retrouver entre nous" ; "Nous fêtons les vendanges pour apporter l'abondance sur les prochaines récoltes et pour honorer le travail des vignerons" ; "Le vin va être bon je crois". Les vendanges du rosé de Provence vont bientôt se terminer. On annonce du très bon vin cette année.