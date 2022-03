La tradition des maçons de la Creuse

Bâtir un mur en assemblant les pierres une à une, c'est tout un art que maitrise cet artisan après des années d'expériences. Un travail de patience dans un décor immuable. Mais dernière le mur en granite se cache une histoire de famille dans laquelle on est maçon depuis quatre générations. Ce corps de ferme, par exemple, a été réalisé par le grand-père et arrière grand-père. Un siècle plus tard, le bâtiment ne présente aucun défaut.