La vallée de la Roya retrouve ses ponts

Une solidité à toute épreuve, 55 mètres de long, et 350 tonnes d'acier. Ce pont va changer la vie des habitants de la vallée de la Roya. Il a été construit sur place. "La charpente a été amenée d'Italie et donc reconstituée ici. Il est beaucoup plus haut que l'ancien, beaucoup plus long que l'ancien, il n'y a aucun appui dans la rivière", explique Sandra Giordan, contrôleur des travaux.