La veillée corse : une tradition qui se perpétue

C'est à ce moment que Lucien rentre en scène, et joue le grilladin. Emblème et symbole culinaire de l'île, la saucisse de foie de cochon va s'accorder dans l'assiette avec la polenta de châtaigne coupée en fines tranches. Mais avant de se retrouver à table et déguster ces mets, il y a une coutume qui consiste à faire absorber le jus de la cuisson dans un pain un peu spécial.