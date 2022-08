Labyrinthes de maïs : une belle moisson de touristes !

Frédéric Guilbert est le plus gros gérant de labyrinthe de l'Hexagone. Il en crée une dizaine par an. L'homme trace les couloirs et ses salariés arrachent les maïs. Près de 20% de la surface du champ est abattu. Derrière chaque labyrinthe de Frédéric se cache un agriculteur partenaire : Pierre Lemonnier. Le chef d'entreprise lui verse un loyer et une compensation pour la construction de la structure végétale.