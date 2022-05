Conflit de voisinage : le coq Pitikok menacé de se faire clouer le bec

Dans le village, Pitikok est devenu une célébrité. Et les habitants regrettent que de plus en plus de néo-ruraux ne supportent plus les bruits de la campagne. "Je trouve que c'est aberrant. Le coq fait partie du village, comme d'autres bruits", commente une femme. Un homme, lui, évoque "une histoire qui ne tient pas debout", soulignant que l'animal "était là avant" son détracteur.

Depuis un an, une loi protège les sons et odeurs des espaces naturels, mais elle n'est pas assez précise. Pitikok et sa propriétaire, eux, sont assignés en justice. L'audience est prévue le 7 juin devant le tribunal de Tarbes.