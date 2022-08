Lancement des festivités de Noël à Lille

À Lille, la grande roue lance les festivités de Noël. Cette année 2019, les fêtes débutent un peu plus tôt. Pour l'occasion, la majorité des commerces se sont mis sur leur trente et un en égayant leurs boutiques avec des paillettes et des plumes. Salon de coiffure, chocolaterie et magasin de décoration attirent les clients en cette fin novembre.