Lanternons de Chambord : le château retrouve sa silhouette

Sans eux, Chambord n'est pas tout à fait ce rêve éveillé tant souhaité par François 1er. Depuis un an et demi, les six lanternons du château ont disparu sous les échafaudages. Un vaste chantier de rénovation à 54 mètres de haut est mis en place pour les rendre plus sûrs et plus beaux. Sur l'un d'eux, le charpentier, Julien Mulvet, atelier Perrault, termine la structure en bois la plus élevée, une sorte de cloche tout en arrondit. Il s'agit d'un ouvrage complexe tout en chêne où de nouvelles pièces épousent d'ancien bois. Il était temps des poutres porteuses menacées de s'effondrer.