VIDÉO - Lauterbourg : à l'extrême Est de la France, le cœur des habitants balance

Direction l'extrême Est de la France métropolitaine. À Lauterbourg (Bas-Rhin), le cœur des habitants balance entre la France et l'Allemagne. Reportage du 13H de TF1.

À l'extrême Est, mais au cœur de l'Europe... Pour Geneviève et Franck, cette frontière est un lieu de travail. Elle est Française, lui Allemand, l'un est policier, l'autre gendarme. À deux, ils contrôlent les bateaux le long du Rhin. Sur fleuve ou à terre, on la connaît par cœur cette frontière. Voici la pierre qui fait la fin du territoire français et le début de l'Europe.

Éloignons-nous un peu du Rhin pour découvrir la ville de Lauterbourg (Bas-Rhin). Par crainte de l'ennemi et des crues, les Romains bâtissent le cœur de ville à trois kilomètres de la rive. Lauterbourg fut allemande, puis française. Aujourd'hui, les habitants vivent toujours ballotés entre les deux cultures. Gilles, par exemple, travaille à Francfort. Il a une plaque allemande, et pourtant, il a aussi devant chez lui un coq. Les deux pays se disputent même le réfrigérateur. Gilles parle les deux langues, il a deux comptes bancaires, deux déclarations d'impôts à remplir. Son cœur balance, mais il refuse de choisir.

Au camping de Lauterbourg, pas besoin de la mer. Pourquoi faire sept heures de route alors que ce plan d'eau, élu plus belle plage du Grand Est, se trouve juste en face. Sous les dernières lueurs du jour, la lumière du soleil se tamise et Lauterbourg est la première commune française à le voir se coucher.