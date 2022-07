Lavande, c'est la saison des moissons

L'or bleu du plateau de Valensole est prêt à être récolté. Le grand ballet a commencé dans les champs de lavandins, avec quinze jours d'avance cette année. "La floraison dure environ trois semaines, et là on voit qu'elle est mure parce qu'on a 50% des bourgeons qui ont fleuri", explique Guillaume Fayet, lavandiculteur. Il coupe et récolte jour et nuit. Pas de temps à perdre, on ne fait pas attendre la lavande.