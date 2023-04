VIDÉO - Le 13H au jardin : pomme de terre, de la racine à l'assiette

Quand le lilas fleurira, les pommes de terre, tu planteras. La pomme de terre est le légume le plus consommé dans l'Hexagone. Elle a supplanté le chou, on en mange environ 30 kilos par an et par habitant. Chez nous, il existe 200 variétés reconnues. Thierry joue la sécurité en cas de maladie et ajoute une variété résistance à sa collection.