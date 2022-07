Le balsamique charentais, un condiment peu commun à manger et à boire

D'abord, le jus de raisin est chauffé dans des fonds d'alambic, puis refroidi deux mois dans des cuves d'inox pour enfin être assemblé avec d'anciens vinaigres dans des fûts de chêne. Il y est affiné entre six et dix ans. Son goût si particulier vient précisément de ce bois. "On utilise exclusivement des barriques qui ont contenu de très vieux cognacs, ce qui va donner toute sa spécificité au produit", précise Jean-Charles Dignac, maître de chai du Baume de Bouteville. C'est ce qu'on appelle la mémoire de la barrique.