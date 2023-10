VIDÉO - Le bar de Sennevières rouvre et c'est la fête au village

Sa journée commence au son des cloches, et les premiers clients arrivent sans tarder. Alexandre Pellerin a pris ses marques pour chaque métier : "Barman, épicier, buraliste et psychologue à mes heures. On fait un petit peu de tout ici", lance-t-il. Il s’est formé ici même dès son plus jeune âge. À 27 ans, il continue donc à faire vivre le plus vieux commerce du village. Il séduit les clients grâce aux produits qu’il propose. Pour les trouver, la Touraine est un terroir d’exception.