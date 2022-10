Le cambar, la pomme de terre des îles

S’il y en a un sur le marché de Saint-Denis qui connaît bien ses vertus, c’est Freddy, le roi des légumes racines. "J’ai déjà eu des cambars à dix kilos. Après, ça peut monter jusqu’à dix à vingt kilos. Ça dépend des couleurs aussi", explique le vendeur. Certains tubercules atteignent même 100 kilos. Voilà pourquoi on le vend en morceaux, que l’on paie entre trois et six euros le kilo. C’est plutôt économique par rapport aux autres légumes du marché, mais il est assez méconnu.