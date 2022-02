Ici, le carnaval est une affaire de famille. Vincent Povigna, 20 ans, travaille avec son grand-père, son père, son oncle et ses cousins. "J'adore travailler en famille. Je sais qu'ils m'apprennent plein de choses, et je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre", explique-t-il. Les monstres de métal, de papier mâché et de polystyrène, allient la tradition avec encore beaucoup plus de technologie. Il n'y a pas eu de défilé en 2021, les carnavaliers ont eu une année de plus pour peaufiner leurs chars.