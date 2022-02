Le gâteau de crêpes à la broche, délice de l'Aveyron

Autour du feu, des voisins et des amis sont venus partager cet événement. Une fois les pics formés et le gâteau bien doré, la cuisson s'achève. Puis vient le délicat moment du démoulage. Marie-Claude est toujours aux commandes. Ce dessert est originaire de Russie. Des soldats de Napoléon auraient rapporté la recette en Aveyron et dans les Hautes-Pyrénées. Ce gâteau de cérémonie est préparé pour les mariages, les anniversaires, mais dans l'Aveyron, on trouve toujours une occasion de le partager.