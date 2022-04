Le grand format : devenez châtelain pour 59 euros

Pour sauver ce patrimoine, Romain Delaume, fondateur de l'entreprise Dartagnans, a eu une idée, l'achat collectif sur internet, ou comment devenir co-châtelain à partir de 59 euros. Résultat, sur sa plateforme, en quelques mois, plus de 5 000 actionnaires de 54 pays ont répondu présents. Depuis 2018, la start-up en est à son quatrième château sauvé. Le plus spectaculaire, c'est celui de la Mothe-Chandeniers en Touraine. Plus de 20 000 co-châtelains ont racheté ce petit bijou. Parmi eux, une trentaine de bénévoles sont venus de toute la France. Ils participent à ces chantiers qui ont lieu dans tous les châteaux.